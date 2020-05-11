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Yüzün tamamını koruyan maske üretildi

İHA

Sinop'ta faaliyet gösteren bir fabrika yüzün tamamını koruyan maske üretimi yapmaya başladı.

Yüzün tamamını koruyan maske üretildi

Sinop’ta faaliyet gösteren bir fabrika yüzün tamamını koruyan maske üretimi yapmaya başladı.
Son dönemde korona virüsün (Covid19) nefes ve öksürük yoluyla yayılmasını engellemek için maske oldukça önemli hale geldi. Salgının yayılmasının önüne geçmek için vatandaşların daha farklı koruyuculara ihtiyacı oluyor. Sinop’ta bir fabrika yüzün büyük bölümünü kapatan maske üretimine başladı. Yüz koruyucu siperlik, kullanıcının görmesini engellemeden yüz bölgesinin tamamının dış ortamla ilişkisinin kesilmesini sağlıyor. Bu sayede havada taşınan ve askıda kalabilecek zararlı parçacıklara, sıvılara karşı da koruma sağlıyor. Yüz koruyucu siperlik, kullanıcının çalışma ortamına bağlı olarak belirli aralıklarla uygun dezenfektan veya çamaşır suyu içeren suyun içinde temizlenebiliyor. Fabrika siper üretimini arttırarak teminde yaşanan sorunların aşılmasını hedefliyor.
Fabrika Genel Müdür Yardımcısı Ozan Bala konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ürünlerimiz endüstri mühendislerimiz tarafından dünyanın en kaliteli ham maddelerini kullanılarak yoğun çalışmalar sonucu tasarlanmıştır. Patenti ve dizaynı tamamen tarafımıza aittir. Bildiğiniz üzere Covid19 havada salınarak insan vücuduna geçmektedir. Gördüğünüz gibi göz, burun ve ağız temasını tam olarak engelliyor bu ürünümüz. Bu sayede tam koruma sağlamakta. Ürünümüzün bir güzel yönü de temizlenebilip olup uzun süre kullanılabilmesi. Korumanın yanı sıra sağlamlık testlerinden de tam not almıştır. Tasarımı ve kullanım rahatlığı ile insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlarda iş yerlerinde kısacası günlük yaşamının her alanında kullanıma uygundur. Ürünümüz ilk olarak sağlık personellerimize verilecek olup daha sonrasında da tüm eczane ve mağazalarda sizlerde buluşacaktır” dedi.
Sinop Bilim Sanayi ve Ticaret Müdürü Feridun Delen ise, “Böyle bir projenin ilimizden çıkmasın büyük mutluluk duymaktayım. Bu üretilen ürünün korona virüsün başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın güvenle kullanabileceği ve bunun yayılmasına büyük engel teşkil edeceği görülmektedir" diye konuştu.

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