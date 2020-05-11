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Sinop Müftülüğünden hem vaaz hem turizm elçiliği

İHA

Korona sürecinde camilerin kapanmasıyla birlikte yeni bir proje geliştiren Sinop İl Müftülüğü, cami kürsüsünü sahaya taşıdı.

Sinop Müftülüğünden hem vaaz hem turizm elçiliği

Korona sürecinde camilerin kapanmasıyla birlikte yeni bir proje geliştiren Sinop İl Müftülüğü, cami kürsüsünü sahaya taşıdı.
Vaaz ve sohbetleri sosyal medyadan yapan İl Müftülüğü hem Sinop’un doğal güzellikleri ile tarihi ve turistik değerlerini insanlara tanıtmak hem de doğadaki Allah’ın yeryüzüne koyduğu ilahi nizamı ve Kur’anı Kerim ayetlerinin haber verdiği hakikatleri tabiatın içerisinde keşfetme amacıyla “Tabiatla Baş Başa Gönül Sohbetleri” projesi başlattı.
Cami kürsülerinden her gün sosyal medyada vaazlar devam ederken İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de Sinop’un doğal güzelliklerini bünyesinde taşıyan her hafta farklı bir köşesinden sohbetlerini gerçekleştirmeye başladı. Din, bilim ve akıl çerçevesinde yapılan sohbetlerin ilki Alaaddin Camisi avlusunda camiyi tanıtarak başlandı. Daha sonra Seyit Bilal Camisi avlusu ve müştemilatında, denizde tekne üzerinde, Şahin Tepesi'nde, Sinop Tarihi Cezaevinde ve son olarak Türkiye’nin kuzeydeki en uç noktası İnceburun’dan videolu sohbetlerin yapıldığı söz konusu program sıra dışı sunum üslubuyla kısa zamanda 100 binleri bulan izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

"Müthiş bir geri dönüşümler oldu"
Konu ile ilgili açıklama yapan İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Korona süreci ile evlerde kalan insanlarımıza ulaşmak ve onların bu sıkıntı dönemde moral bulmaları ve güzel günlere döneceklerine dair umutlarını yitirmemeleri adına hem Allah’ın kitabı Kur’anı Kerim'den ayetlerle sohbet edelim hem de sıkıcı olmaması için gözleriyle de hasret kaldığı doğayı ve tarihi güzellikleri izlemelerini istedik. Bunun için Sinop’un tarihi ve turistik yerlerinden başlayarak, insanımızın Kur’an’la buluşmaları için farklı bir metotla vaaz ve sohbet şekli oluşturalım istedik. Cemaatimize ve özellikle gençlere ulaşmak için sosyal medya en hızlı iletişim aracıdır. Sosyal medya aracılığı ile farklı mekânlarda çektiğimiz video ve dini anlatımla büyük bir izleyici kitlesine ulaştık. Müthiş bir geri dönüşümler oldu, çok güzel olumlu tepkiler aldık. Görselliğin ön plana çıktığı bu anlatımlarımızın özellikle İstanbul’da ve yurdun değişik yerlerinde yaşayan insanlarımız üzerinde etkisi oldu. Bu zor günlerde kendilerine umut kaynağı olduğumuzu bildirdiler dini konular eşliğinde Sinop’u izlemenin ayrı bir mutluluk verdiğini ifade ettiler. Hatta Sinop’u görmeyen bir çok vatandaşımız da izledikleri videolarla özellikle cezaevi bölümünden çok etkilendiklerini ve kendilerinde merak uyandırdığını en kısa zamanda Sinop’u ziyaret edeceklerine dair düşüncelerini tarafımıza iletmişlerdir. Bizler camide ulaşamadığımız binlerce kardeşimize ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir taraftan da Allah’ın kainatı yoktan var ettiği tabiattaki her bir varlığın işlevi ve görevini aksatmadan bir uyum ve ahenk içerisinde sürdürdüğü gerçeğini yerinde tespit ederek Allah’ın yüce kudretine duyduğumuz hayranlığı insanlarımızla paylaşıyoruz" dedi.
Cami dışına çıkarak farklı sunum ve anlatım tarzıyla gençler üzerinde de bir heyecan uyandırdıklarını söyleyen İl Müftüsü Çelik, "Yaptıkları bu hizmetle hem şehrimizin kültür ve turizmine hizmet ediyoruz hem de insanımızın manevi dünyasını zenginleştiriyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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