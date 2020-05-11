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Sinop köylerine 43 milyon TL ödenek

İHA

Sinop İl Özel idaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, KÖYDES Projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Sinop ve ilçelerine bağlı köylere toplam 43 milyon liralık ödenek ayrıldığını açıkladı.

Sinop köylerine 43 milyon TL ödenek

Sinop İl Özel idaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, KÖYDES Projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Sinop ve ilçelerine bağlı köylere toplam 43 milyon liralık ödenek ayrıldığını açıkladı.
Türkiye’de kırsal kalkınmanın sağlanması ve köylerin yol, su ve kanalizasyon ihtiyaçlarının giderilmesini temin amacıyla başlatılan Köy Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi kapsamında, Sinop ve ilçelerine bağlı köylere 2020 yılı için 43 milyon TL’lik ödenek tahsis edildi.
Konuyla alakalı açıklamada bulunan Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2020 yılı yatırım programı kapsamında Sinop’a 43 milyon TL KÖYDES ödeneği ayrıldığını belirterek bu ödenekle birlikte merkez ve ilçelere bağlı köylerin, yol, içme suyu, kanalizasyon gibi alt yapı ihtiyaçlarının giderileceğini, yarım kalan yatırımlarında yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.

“Yol ve içme suyu tesislerinin geliştirilmesine öncelik verilecek”
Ödeneğin ilçe kaymakamları, İl Genel Meclisi üyeleri, İlçe Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerince belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yol, içme suyu, kanalizasyon gibi alt yapı alanlarında kullanılacağını ifade eden Yahya Çınkıl, "Cumhurbaşkanımızın onayladığı 2020 yılı yatırım programı kapsamında KÖYDES tarafından ilimize toplam 43 milyon TL’lik bir ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekle Sinop merkez ve ilçelerimizde toplam 135 kilometre yol çalışması yapılacaktır. Ayrıca içme suyu tesislerimizin geliştirilmesine ve onarımına da öncelik verilecek, bu kapsamda 64 adet içme suyu projesi uygulanacaktır” dedi.
Sinop’a sağlanan bu ödenekle birlikte köylerde tespit edilen ihtiyaçların giderileceğini ve eksik kalan yatırımların da yıl içerisinde tamamlanacağını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ilettiğimiz KÖYDES 2020 programımız onaylanmıştır. Şehrimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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