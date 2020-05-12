Sinop'un 5 ilçesine ileri teknolojiye sahip sağlık merkezi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Dikmen, Durağan, Gerze, Türkeli, ve Saraydüzü ilçelerine son teknolojiye sahip, modern ve ulaşılabilir sağlık merkezleri kazandırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş’in girişimleriyle Dikmen, Durağan, Gerze, Türkeli ve Saraydüzü ilçelerinde temeli atılan sağlık yatırımları bir bir hizmete açılıyor. Son olarak Gerze ilçesindeki sağlık merkezi tamamlanarak hasta kabulüne başlarken, Dikmen’de temeli atılan entegre sağlık merkezi ise hizmete açılmaya gün sayıyor.

Bununla birlikte Durağan, Türkeli ve Saraydüzü ilçelerindeki vatandaşların, birinci basamak sağlık hizmetine erişimini kolaylaştıracak olan Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatları da hızla devam ediyor. Sinop’un tüm ilçelerinde muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin ücretsiz ve kaliteli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla yapımına başlanan sağlık merkezlerinin inşaatlarının yakın sürede hizmete açılması amaçlanıyor.



“Sinop’umuzun tamamını güvenli ve ileri teknolojiye sahip sağlık yatırımlarıyla buluşturuyoruz”

Sinop’un tüm ilçelerinde, kaliteli sağlık hizmetlerini Sinopluların ayağına götürmek istediklerini belirten Milletvekili Maviş, temeli atılan ve inşaatı tüm hızlıya devam eden yatırımlar hakkında bilgiler verdi. “Sinop’umuzun tamamını güvenli ve ileri teknolojiye sahip sağlık hizmetleriyle buluşturmak istiyoruz” diyen Maviş, son olarak Gerze ilçesindeki sağlık merkezinin tamamlanarak hasta kabulüne başladığını, Dikmen’de temeli atılan sağlık merkezi inşaatında sona gelindiğini, temelleri atılark inşaatlarına başlanılan Durağan, Türkeli ve Saraydüzü ilçelerindeki yatırımların ise hızlıca tamamlanarak hizmete sunulacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.