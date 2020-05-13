Sinop’ta seracılık ve bahçe tarımına ilgi arttı

Sinop’ta bu sene seracılık ve bahçe tarımına ilgi arttı.

Özellikle evden çıkma yasağı olduğundan dolayı köylerine yerleşen vatandaşlar havaların güzel gitmesiyle birlikte sera ve sebze üretimine yöneldi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, “Evden çıkma yasağı olduğundan beri köylerine yerleşen vatandaşlar havaların güzel gitmesiyle sera ve sebze üretimine yöneldi. Hem zaman geçirelim hem de aile bütçesine katkı olsun diye sera ve sebze üretimi çoğaldı. Bu durum insanları mutlu ederken bunun yani sıra aile geçimine katkı sağlamak ve evde boş zamanlarını değerlendirmek açısından fırsat olurken köylerde de güzel vakit geçirme imkanı sağlıyor. Konuyla ilgili olarak da görüşlerini aldığımız zirai ilaç ve tohum bayileri de bu sene tohum ve fide satışları yanında seracılık ve damlama sulama sistemlerine ilginin yoğun olduğunu söylediler” dedi.

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