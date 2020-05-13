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Sinop’ta üretilen maskeler ülke sınırlarını aşacak

İHA

Sinop'ta bulunan bir fabrika, yüzün tamamını koruyan ve temizlendikten sonra tekrar kullanabilme özelliği olan maskeyi ihraç etmeyi planlıyor.

Sinop’ta üretilen maskeler ülke sınırlarını aşacak

Sinop'ta bulunan bir fabrika, yüzün tamamını koruyan ve temizlendikten sonra tekrar kullanabilme özelliği olan maskeyi ihraç etmeyi planlıyor.
Sinop'ta bir fabrika, nefes ve öksürük yoluyla bulaşan korona virüsten korunmak için önemli rol oynayan maskede yeni bir üretime geçti. Fabrika üretime geçirdiği maskeyi ihracat edecek.
Fabrika Genel Müdür Yardımcısı Ozan Bala konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ürettiğimiz maskenin dizaynı ve patenti tamamen tarafımıza aittir. Bu maskenin dizaynını 3D yazıcılarda endüstri mühendisleri tarafından uzun uğraşlar sonunda oluşturduk. Çok kaliteli ham maddeler ve sertifikalı ürünler kullanılmakta. Üretimini yaptığımız maske sağlığa uygun maskedir. Bu maske günümüzde hepimizin başında dert olan korona virüse karşı üretildi. Tam olarak yüze koruma sağlamakta. Gözü, kulağı, yüzü komple olarak kapatmakta ve bu sayede teması önlemekte" dedi.

“Günde 8 ila 10 bin maske üretiyoruz”
Bala, günlük 8 ila 10 bin adet maske üretimi yaptıklarını belirterek, “Ek kalıplarımız gelecek. Kalıplar geldiğinde üretim sayımız çok daha fazla olacak. Şu anda üretim sayımız 8 ila 10 bin civarında. Sadece numune gönderimi yaptık. İnsanlar bu maske ile tanışacak. Yurt içi ve yurt dışı planlarımızda önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Diğer ülkelerden ciddi oranda sipariş alıyoruz. İhracat yasağının kalkmasıyla birlikte onların da taleplerine cevap veriyor olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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