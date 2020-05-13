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Genel sekreter Çınkıl’ın üçüncü durağı Türkeli ilçesi

İHA

Genel sekreter Çınkıl’ın üçüncü durağı Türkeli ilçesi

Göreve başlamasının ardından saha ziyaretlerine Boyabat ve Durağan ilçeleriyle başlayan Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl’ın üçüncü durağı Türkeli ilçesi oldu. Çınkıl Türkeli ziyaretinde bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.
İlk olarak İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak’ı ziyaret eden Yahya Çınkıl, Türkeli’nde devam eden Özel İdareye ait yatırımlar ile KÖYDES 2020 yılı programı hakkında Kaymakam Konak ile değerlendirmelerde bulundu.
Ardından Türkeli Belediyesini ziyaret eden Çınkıl, burada Belediye Başkanı Veysel Şahin, Ak Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, İl Genel Meclisi Üyeleri Bilal Öztürk ve Nihat Demircan ile bir araya gelerek İl Özel İdaresi uhdesinde yürütülen çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin beklentileri dinledi.
Genel Sekreter Çınkıl daha sonra, Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ile birlikte Özel İdare Müdürlüğüne bağlı bakımevi ve şantiyelerde görev yapan personeli ziyaret ederek bir süre sohbet etti.
Çalışma arkadaşlarını üstün gayretlerinden dolayı tebrik eden Çınkıl, Özel İdare çalışanı olmanın verdiği mesuliyeti kuşanmalarını, vazifelerinin kendilerinde birer emanet olduğunu, emanete riayet anlayışıyla görevlerini yapmalarını hatırlatarak işlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

Türkeli’ne özel idare uhdesinde yeni sağlık yatırımı
Yahya Çınkıl’ın sonraki durağı, Özel İdare uhdesinde yapımına başlanan Türkeli Aile Sağlığı MerkeziToplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaat alanı oldu. Burada Belediye Başkanı Veysel Şahin ile birlikte incelemelerde bulunan Çınkıl, çalışmalarda gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Türkeli yeni emniyet binasına kavuşuyor
Çınkıl yine Özel İdare kontrollüğünde yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde emniyet teşkilatının hizmetine sunulacak olan İlçe Emniyet Binasını da gezerek işçilik kalitesinin beğenildiği ve mimari yapısıyla da ilçeye renk katacak binanın son durumu hakkında bilgi aldı.
Türkeli programı kapsamında son ziyaretini Güzelkent köyüne yapan Çınkıl, burada muhtar Hayri Gürleyen’den Güzelkent köyüne ilişkin bilgiler alarak, köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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