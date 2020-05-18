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Sinop’taki buğday tarlalarından hastalık yayılımı

İHA

Sinop'taki tarlalarda yapılan kontrollerde hastalık yayılımı gözlendi.

Sinop’taki buğday tarlalarından hastalık yayılımı

Sinop’taki tarlalarda yapılan kontrollerde hastalık yayılımı gözlendi.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, “İlimizde ekili hububat tarlalarında yaptığımız incelemeler sonuçlarında buğday tarlalarımızdaki bitki yapraklarında sarımsı kırmızımsı ve gri tonlarda lekelerin oluştuğu görülmektedir. Septorya yaprak lekesi denilen bu hastalık zayıf çeşit seçimi derin sürüm yapılmaması aşırı azotlu gübre kullanımı haddinden fazla sık tohumu ekimi yapılması gibi sebeplerin üstüne havaların birkaç gün sisli ve bulutlu olması sebebiyle en az 6 saat ıslak kalması yüzünden hemen oluşabilen bir hastalık olup rüzgârla da yayılmaktadır. Bitkinin yeşil aksamının bozulması yüzünden fotosentez de yavaşlama olmakta buda tam başak zamanı gelen bitkide zayıflık meydana gelmesine ve sonuç olarak yüzde 30 verim kaybına neden olmaktadır. Bu durumda çiftçilerimizin kültürel ve kimyasal tedbirler alması gerekli olmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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