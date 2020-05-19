Sinop'u sis bulutu kapladı

<br>Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP´ta, sabah saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. <br>Sinop'ta, sisli hava etkili oluyor. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Kentin üzerini kaplayan sis bulutları, görsel şölen oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU<br>2020-05-19 15:14:25<br>
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