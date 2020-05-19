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Sinop'u sis bulutu kapladı

DHA

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP´ta, sabah saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.  Sinop'ta, sisli hava etkili oluyor. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Kentin üzerini kaplayan sis bulutları, görsel şölen oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU 2020-05-19 15:14:25

Sinop'u sis bulutu kapladı

<br>Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP´ta, sabah saatlerinde aniden bastıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. <br>Sinop'ta, sisli hava etkili oluyor. Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü. Kentin üzerini kaplayan sis bulutları, görsel şölen oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU<br>2020-05-19 15:14:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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