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Türkiye'nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

İHA

Türkiye'nin en kuzeyi olan Sinop'ta çeltik ekimine başlandı.

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı

Türkiye'nin en kuzeyi olan Sinop’ta çeltik ekimine başlandı.
Sinop’ta yüzlerce ailenin önemli bir gelir kaynağı olan çeltikte tohumlar suyla buluşuyor. Çeltik ekimine başlayan çiftçi Uğur Korkmaz, “Bugün çeltik ekiyoruz. Suyumuzu saldık, tohumlarımızı saçıyoruz. Bugün çeltik aşamasının ilk günü. Burası tam olarak Mertoğlu köyünün Karasuovası. Peşine de gübre ve ilacını vereceğiz. Toplam 15 dönüm tarlamız var. 15 dönüme de çeltik ekiyoruz. Bu yıla kadar verim iyiydi. Bu sene daha güzel olacak inşallah” dedi.
Türkiye’de pirinç ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Sinop’ta çeltik, köylünün de en büyük gelir kapısı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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