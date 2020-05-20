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Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin hizmet rolü B'ye yükseltildi

İHA

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin hizmet rolü C sınıfından B sınıfına yükseltildi.

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin hizmet rolü B'ye yükseltildi

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin hizmet rolü C sınıfından B sınıfına yükseltildi.
Hastanelerin hizmet rollerine göre tasnif edildiğini, personel, doktor ve hizmet alt yapısının hizmet rollerine göre belirlendiğini belirten AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin de C hizmet sınıfından B hizmet sınıfına yükseltildiğini açıkladı. Daha önce Ayancık Devlet Hastanesinin D hizmet rolünden C hizmet rolüne yükseltildiğini belirten Maviş, böylelikle ilçelerinin de sağlık alt yapılarının güçlendirildiğine dikkat çekti.
Maviş, hastanenin hizmet rolünün B grubu olmasıyla hastanede her branştan en az 2 uzman hekimin olacağını, hastane personel dağılım cetveline acil tıp uzmanı, çocuk cerrahisi, nefroloji gibi bölümlerin de eklenmesiyle uzman hekim kadrolarının güçlendirileceğini belirtti.
Maviş, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin 1. ve 2. basamak 14 yatak kapasiteli yoğun bakım servisi ve 4 yatak kapasiteli yeni doğan yoğun bakım servisiyle ve 2. seviye acil servis hizmetleriyle 2020 yılı ilk dört ayında yüzde 60’ının üzerinde yatak doluluk oranında vatandaşlara hizmet sunduğunu, yatak kapasitesinin 100 yataktan 125 çıkarılarak güçlendirildiğini bölgede Durağan ve Saraydüzü ilçeleriyle birlikte 95 bin vatandaşa hitap ettiğini dile getirdi.

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