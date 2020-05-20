Sinop özel idarede şantiyeler çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sinop özel idarede şantiyeler çalışıyor

İHA

Sinop İl Özel İdaresi Konkasör Tesisleri, yaz dönemine ilişkin çalışmalarına start verdi. Asfalt yapılacak yolların temel malzemesini üretmek amacıyla çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren tesislerde, tonlarca malzeme düşük maliyetle imal ediliyor.

Sinop özel idarede şantiyeler çalışıyor

Sinop İl Özel İdaresi Konkasör Tesisleri, yaz dönemine ilişkin çalışmalarına start verdi. Asfalt yapılacak yolların temel malzemesini üretmek amacıyla çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren tesislerde, tonlarca malzeme düşük maliyetle imal ediliyor.
Sinop İl Özel İdaresine bağlı Boyabat Bürnük, Durağan ve Erfelek Konkasör Tesisleri ile Ayancık ve Türkeli ilçelerinde bulunan seyyar konkasör şantiyeleri, Sinop ve ilçelerinde asfaltlanmamış yol bırakmamak amacıyla üretimlerini sürdürüyor. Yol yapım çalışmalarında zemini güçlendirecek malzemeleri düşük maliyetle üreten tesislerde, kamu tasarrufuna da önemli katkı sağlanıyor.

“Amacımız Sinop ve ilçelerimizde asfaltlanmamış yol bırakmamak”
Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl Boyabat Bürnük, Durağan ve Erfelek Konkasör Tesisleri ile Ayancık ve Türkeli ilçesinde bulunan seyyar konkasör şantiyelerinin, yaz dönemine hazırlık amacıyla üretimlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Saatler içinde tonlarca malzemenin bu tesislerde üretildiğini vurgulayan Çınkıl, yaz ayının gelmesiyle birlikte yoğun bir asfaltlama ve yol yapım çalışmalarına başlanacağını söyledi.
Genel Sekreter Çınkıl, asfaltlama çalışmaları için kullanılacak malzemelerin önemli bir bölümünü kendi tesislerinde ürettiklerini belirterek, şu an her ilçede malzeme taşıma, serme, sıkıştırma ve asfaltlama çalışmaları için hazırlıkların yapıldığını kaydetti.
Konkasör Tesislerinin, verimli çalıştırılmasıyla dışarıdan yapılan alımların en az seviyeye indirilmesinin hedeflendiğini hatırlatan Çınkıl, “Kendi şantiyemizde kendi ekiplerimiz ve kendi ekipmanlarımız ile balast (palaz), elekaltı, filler, mıcır ve asfalt yama işlerimizde kullanılmak üzere rotmiks malzememizi de kendimiz üretiyoruz. Bu üretimler, Özel İdaremizin gider kalemine de ekonomik olarak ciddi katkılar sağlıyor” dedi.
Büyük bir ekip ve iş makinesi gücüyle yeni sezonu açtıklarını dile getiren Çınkıl, “Amacımız Sinop ve ilçelerimizde asfaltlanmamış yol bırakmamak ve planlanan programları süresi içinde tamamlayabilmektir. Bu anlamda tesislerimizde görev yapan mesai arkadaşlarımız büyük bir özveri ve gayretle çalışıyorlar. Hepsini yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin hizmet rolü B'ye yükseltildi
YEREL HABERLER Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesinin hizmet rolü B'ye ...
Türkiye'nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en kuzeyi Sinop’ta çeltik ekimi başladı
Ayancık'ta "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
YEREL HABERLER Ayancık'ta "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına ...
Türkeli'de 19 Mayıs konvoyu
YEREL HABERLER Türkeli'de 19 Mayıs konvoyu
Sinop'u sis bulutu kapladı
YEREL HABERLER Sinop'u sis bulutu kapladı
Sinop’ta sis bulutu
YEREL HABERLER Sinop’ta sis bulutu
Sosyal mesafe kuralına uyup 19 Mayıs'ı kutladılar
YEREL HABERLER Sosyal mesafe kuralına uyup 19 Mayıs'ı kutladılar
Sinop’taki buğday tarlalarından hastalık yayılımı
YEREL HABERLER Sinop’taki buğday tarlalarından hastalık yayılımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X