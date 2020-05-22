Karantina günleri sona erdi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sinop’a gelen ve karantina sürecini tamamlayan vatandaşlar, memleketlerine uğurlandı. Testleri pozitif çıkan 4 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

14 gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sinop’a getirilen ve KYK’ya ait Mahmud Kefevi Kız Yurdunda karantinaya alınan 191 kişiden 187’si otobüslerle memleketlerine gönderildi. Testleri pozitif çıkan kişi ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Evlerine gönderilen vatandaşlara fidan hediye edildi. Yurttan ayrılan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yurt görevlilerine teşekkür etti.

Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı 187 kişi, araçlarla memleketlerine uğurlandı.

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