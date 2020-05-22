Sinop'ta karantina süreleri dolan 187 kişi evlerine uğurlandı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Esra AKSU/SİNOP, (DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri´nden Sinop´a getirilen 191 Türk vatandaşından 187'si memleketlerine uğurlandı. Koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. <br>Birleşik Arap Emirlikleri´nden 14 gün önce Sinop´a getirilen 191 kişi, Mahmud Kefevi Kız Yurdu'na yerleştirildi. Karantina süreleri bu sabah dolan vatandaşlardan 187'si memleketlerine gönderildi. Fidan hediye edilen vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yurt görevlilerine teşekkür etti. <br>Covid-19 testleri pozitif çıkan 4 kişi ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU<br>2020-05-22 13:03:19<br>

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