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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop İl Özel İdaresinde erken bayramlaşma

İHA

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Ramazan Bayramı öncesi kurum çalışanlarıyla bayramlaşarak aileleri ve sevdikleriyle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Sinop İl Özel İdaresinde erken bayramlaşma

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Ramazan Bayramı öncesi kurum çalışanlarıyla bayramlaşarak aileleri ve sevdikleriyle birlikte nice güzel bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.
Genel Sekreter Çınkıl, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Demircan ve Murat Özmen ile birlikte bayram öncesi mesainin son gününde Özel İdare Ana Hizmet Binası, İşletme Müdürlüğüne bağlı Makinaİkmal Atölyesi ve merkez Kabalı şantiyelerini ziyaret ederek personelle tek tek bayramlaştı.
Sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen ziyaretlerde, Genel Sekreter Çınkıl birimlerdeki tüm çalışma odalarını tek tek gezerek mesailerine devam eden personelin bayramını kutladı, ailelerine selamlarını iletti.

“Güzel günleri birlikte yaşayacağımız gibi, acılarımızı da birlikte paylaşacağız”
Özel İdare olarak büyük bir aile olduklarını hatırlatan Çınkıl, “Bu kurumun her birimi, her bir çalışanı ve bu çalışanların bizlere katkısı çok değerli. Görevlerini büyük bir titizlikle yerine getiren, özveriyle çalışan ve kurumumuza güç katan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Bir kurumun başarılı olmasında, çalışanlarının kuruma duyduğu aidiyetin önemli bir etken olduğunu söyleyen Çınkıl, “Biliyorsunuz göreve yeni başladık. Bugüne güne kadar mesaimizin önemli bir bölümü kurumumuzun genel idari işleyişi ve siz değerli çalışma arkadaşlarımızı tanıma ve hedeflerimizi belirleme şeklinde geçti. Sizleri tanıdıkça memnuniyetim ve kurumumuza olan güvenim daha arttı. İnşallah hep birlikte çok güzel hizmetlere imza atacağız. Bu süreçte sizlere daha iyi şartlar sağlamak için de elimizden geleni yapacağımıza emin olmanızı istiyorum. Bütüncül bir idari anlayışla, her daim iletişime açık, irtibat ve istişare içinde örnek bir kurum haline gelmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda güzel günleri ve sevinçleri birlikte yaşayacağımız gibi, acılarımızı da birlikte paylaşacağız. Özel İdaremiz bünyesinde, gerek İl merkezimizde, gerek ilçe müdürlüklerimizde ve şantiyelerimizde görev yapan tüm personelimizin Mübarek Ramazan Bayramını şimdiden tebrik ediyor, aileleri, yakınları ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve bereket dolu nice bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bu bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağını da hatırlatan Genel Sekreter Çınkıl, “Bayramlar, bizi birbirimize yakınlaştıran günler olsa da, bu bayram sevdiklerimizden ayrı kalmak durumundayız. Vatandaşlarımızın daha güzel bayramlara kavuşmak adına bu kurala riayet edeceğine yürekten inanıyorum. Bu zor süreci sabır ve fedakârlıkla aşacağız inşallah. Sevdiklerimizden uzak bir bayram geçirmek elbette zor ancak gönül bağımızı güçlendirmemize engel bir durum yok. Bu bayram sevdiklerimizi, büyüklerimizi, yakınlarımızı telefonla arayarak mutlaka bayramlarını tebrik etmeliyiz” tavsiyesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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