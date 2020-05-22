Sinop’ta trafik kazası: 1 ölü

Sinop'ta, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Sezai Keserci idaresindeki 06 JRY 30 plakalı kamyonet, SinopSamsun kara yolu Korucuk Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Cemil Ak'ın kullandığı 57 AP 985 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Ak olay yerinde hayatını kaybetti. Cemil Ak'ın cenazesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldıktan sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Keserci ise gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.