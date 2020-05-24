Türkeli'de protokolden bayram ziyaretleri

Sinop'un Türkeli ilçesinde protokol üyeleri tarafından bayram ziyaretleri yapıldı.

Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ve kurum amirleri, Türkeli Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, bayram günü görevi başında olan sağlık çalışanlarının ve tedavisi devam eden hastalarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.

Ziyaretler, jandarma ve emniyet müdürlüğü ile devam etti.

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