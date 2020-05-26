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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Albayrak: “12 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık”

İHA

Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak, korona virüs kapsamında Kızılay'ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Albayrak: “12 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık”

Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak, korona virüs kapsamında Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Kızılay Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak, gece gündüz demeden hizmet ettiklerini söyledi. Albayrak, " Öncelikle bugüne kadar çalışmalarda bulunmuş emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ahirete göç etmişlerinde mekanları cennet olsun. Bu arada bizde sayın genel başkanımızın öncülüğünde yönetim kurulumuz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, gönüllülerimizle birlikte her zaman her daim gece gündüz demeden ilimizin en ücra köşesinden merkezine kadar her türlü faaliyetlerimizi gıda kolilerimizi, kavurmalarımızı, ikramlıklarımızı ramazan dolayısıyla pidelerimizi ihtiyaç sahiplerimize ,vatandaşlarımıza dağıttık, dağıtmaya devam edeceğiz. koronavirüs kapsamında da valiliğimizle birlikte Vefa Sosyal Destek Gurubu kapsamındaki faaliyetlerimizde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürerek devam ediyoruz. Yine COVID19 kapsamında gerek stand kurarak gerek kapı kapı dolaşarak maske, dezenfektan, hijyen malzemeleri dağıttık, dağıtmaya devam edeceğiz. Bütün köy ve mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza ulaştık ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık.Bunun için diyoruz ki, Türk Kızılay’ı olarak her zaman her daim her an vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz, karşılamaya devam edeceğiz. Bütün bunların yanında bu kapsamda 12 binin üzerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık. Faaliyetlerimizi aynı hız ve heyecanla devam ettireceğiz. Özellikle bu faaliyetlerimize vesile olan bütün bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Ahirete göç edenlerin mekanları cennet olsun” dedi.

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