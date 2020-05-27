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Sinop Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi

İHA

Sinop'ta sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan caddelerdeki yaya geçit çizgileri yenilendi.

Sinop Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata çevirdi

Sinop’ta sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan caddelerdeki yaya geçit çizgileri yenilendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen yaya öncelikli trafik çalışmaları kapsamında Sinop’ta yaya geçitlerinin boyalarını yenileyip, sinyalizasyon olmayan noktalara yaya geçidi çizgisi çizildiğini belirten Sinop Belediyesi yetkilileri, sokağa çıkma yasağını fırsata dönüştürerek Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın kampanyası çerçevesinde çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Vatandaşlar ise çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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