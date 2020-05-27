Sinop'ta nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'un Türkeli ilçesinde nesli tükenmekte olan balaban kuşu bulundu.

İlçenin Tümerkan Mahallesi Hamza Yıldırım Sokak'ta yaşayan Muharrem Özdemir, yok kenarında nesli tükenmekte olan ve Türkiye’de ender görülen balaban kuşunu buldu.

Vatandaşın ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri kuşun bulunduğu adrese gitti.

Halsiz düştüğü anlaşılan balaban kuşunu teslim alan ekipler, tedavisi için Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Türkiye'de ender görülen bu kuşun, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına salınacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.