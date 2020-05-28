Sinop’ta cuma namazı hazırlığı

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan camiler, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla yeniden cemaate açılıyor. Sinop’ta, cemaatin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılabilmesi için cami ve açık alan tespitleri yapıldı.

Korona virüs salgını nedeniyle 15 Mart 2020 tarihinde ibadete kapatılan camilerin 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaate açılacak olması nedeniyle Sinop İl Müftülüğü tarafından bir dizi önlemler alındı. Sinop Müftülüğü alınan kararlar kapsamında, cemaatin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılabilmesi için merkezde 13 nokta tespit etti. İkinci normalleşme takvimi içerisinde bazı cami ve mescitlerde cuma namazı kılınması kararının alınmasının hemen ardından, camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlayan İl Müftülüğü, namazın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun kılınabilmesi için de gerekli önlemleri aldı. Merkez camilerinde 29 Mayıs'ta cuma namazı kılınacak noktalarda, önce kıble belirleme çalışması yapılarak sosyal mesafe çizgileri çekildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, “15 Mart 2020 tarihinde kapanan camiler yaklaşık iki buçuk ay sonra, İstanbul’un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta şartları tutan, avluları müsait olan camilerde cuma namazı kılınmaya başlayacak. Bizde Sinop İl Müftülüğü olarak başta şehrimizin merkezinde bulunan tarihi Alaaddin caminin avlusunda ve diğer belirlediğimiz camilerde ve valimizin onayıyla da iki tane de açık alanlarda yarın cuma namazı vaktinde kılmış olacağız. Fakat vatandaşlarımızdan isteklerimiz var. Abdestlerini evlerinde alacaklar. Camilerimizin lavabo ve şadırvanlarını kullanmayacaklar. Çünkü mesafe aralığına uyulmadığı zaman virüsün bulaşma riski var. Onun dışında maskelerini takıp gelecekler. Ve kardeşlerimiz seccadeleriyle birlikte gelecekler. Cami içerisinde kesinlikle yakınlaşma olmayacak. Ve aynı zamanda camimizde ortak kullanım teşbih, ayakkabı çekeceği gibi malzemeler kullanılmayacak. Seccadeleriyle birlikte gelen kardeşlerimiz bizim belirlediğimiz aralıklarla namaz kılacaklar. Camide kapasite dolduğu zaman camide görevli olan arkadaşlarımız vatandaşları başka yerlere yönlendirecekler. Ayrıca 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız evlerinde öğle namazını kılmaya devam edecekler. Cuma namazından sonra da ikindi namazı da aynı şekilde iç mekanda kılınacak. Diğer Cuma namazına kadar öğle ve ikindi namazları cami içerisinde yine sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınacak. Uzun bir süre camilerden uzak kaldık. Artık sevinçliyiz. Rabb'im bizlere tekrar bu camilerde cuma namazı kılmayı nasip ettiği için bizi tekrar bu huzura aldığı için şükür kurbanı keseceğiz ve etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” dedi.

Ayrıca Müftü Çelik, cuma günü 1420 yaş arası vatandaşları da camiye davet etti.

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