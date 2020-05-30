Ünlü bir içecek firmasının dağıtıcısı korona çıktı, köy karantinaya alındı

Sinop merkeze bağlı Tangal köyü, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köye bağlı Akıtoğlu Mahallesi'nde Covid 19 vakalarının çıkması üzerine köyün tamamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi. Sinop’ta testi pozitif çıkan kişi, ünlü bir içecek firmasının dağıtıcısı E.B., olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sinop merkeze bağlı Tangal köyü, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köye bağlı Akıtoğlu Mahallesi'nde Covid 19 vakalarının çıkması üzerine köyün tamamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi. Söz konusu köyde jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Korona testi pozitif çıkan E.B'nin ulusal marka olan bir gazlı içecek firmasında dağıtıcılık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde tedavisine başlanan dağıtıcının eşi ve çocuğunun da testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Söz konusu köyde jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Öte yandan, testi pozitif çıkan kişi ve ailesinin Gelincik Mahallesi'nde oturduğu, Tangal köyüne anne ve babasını ziyarete gittiği de iddia edildi.

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