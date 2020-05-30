Köye kadar inen yavru ayı kamerayla görüntülendi

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Direkli köyünde, köye kadar inen ayı yavrusu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Direkli Köyü Kilisearkası Mahallesi'nde yaşayan Cemil Ünal, köye ayı yavrusu indiğini gördü. Arkadaşıyla birlikte ayı yavrusuna yaklaşan Ünal, cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Yanına çağırdığı ayı yavrusu bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Ünal, köyde genellikle araçla seyir halindeyken ayı ile karşılaştığını, ilk kez ayının köye inmesinden dolayı cep telefonu kamerasıyla çekerek o anı görüntülemek istediğini ifade etti.

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