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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gerze'de 2020 KÖYDES programı belli oldu

İHA

Sinop'un Gerze ilçesine 2020 KÖYDES takvimine göre yol ve su programıyla ilgili 5 milyon TL ödenek aktarıldı.

Gerze'de 2020 KÖYDES programı belli oldu

Sinop’un Gerze ilçesine 2020 KÖYDES takvimine göre yol ve su programıyla ilgili 5 milyon TL ödenek aktarıldı.
AK Parti Gerze İlçe Başkanı Vahdettin Özdemir, İl Genel Meclis Üyeleri İzzet Karaman ve Ahmet Burma yeni programla ilgili olarak 19 km (1. kat asfalt, 2. kat asfalt ve sıcak asfalt ) asfalt uygulaması olacağını belirttiler. Projeye göre ilçeye bağlı 42 köy bulunurken grup yolu; Yamacık, Pirahmet, Bolalı, Sarımsak, Çağlayan Köyleri grup yolu, Abdaloğlu, Acısu, Sazak, Kirençukuru, Tatlıcak Köyleri grup yolu, Karlı, Sorkun, Güzelyurt köyleri grup yolu, Çırnık, Yuvalı, Sarnıç, Kızılcalı, Başsökü grup köylerden Sazak, Yaykıl, Çağlayan ve Başsökü köylerine asfalt çalışmalarının yapılacağı söylendi.
Asfalt çalışma programının başladığını belirten İl Genel Meclis üyeleri, belirtilen köylerin yol yapım işlerinin Sinop İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılacağını ve bu çalışma takvimine göre belirtilen yolların bitirileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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