Sinop’ta gökkuşağına sis eşlik etti

Şırnaklı şehit ailesi acıyı ve gururu bir arada yaşıyor - ŞIRNAK

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop’ta yağan yağmurun ardından ortaya çıkan rengarenk gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Gökkuşağının renklerine dağın eteklerinden yükselen sis ayrı bir güzellik kattı.

Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle ortaya çıkan kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renkli gökkuşağı görenlere doyumsuz bir manzara sundu. Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bazı vatandaşlar gökkuşağının kısa süreli görüntüsünü cep telefonlarına kaydetme telaşı içerisine girdi.

Sinop’un Soğuksu mevkisinde kayıt altına alınan o anlar doğanın yeşil tonuyla birleşince ortaya doyumsuz görüntüler çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.