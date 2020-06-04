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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşinin 8 yerinden bıçakladığı kadın: Bu caniden davacıyım

DHA

Emin ADIGÜZEL/SİNOP, (DHA)SİNOP 'ta, iddiaya göre alkollü geldiği evde dini nikahlı eşi S.C. (43) ve üvey oğlu E.A.'yı (19) bıçaklayarak yaralayan R.K. (45), tutuklandı. 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan S.C., "Eşimin ailesi, davacı olmamam için beni ve çocuklarımı tehdit ediyor. Ne kadar tehdit ederlerse etsinler bu caniden davacıyım'' dedi.  Olay, 17 Mayıs´ta Zeytinlik Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde eve alkollü gelen R.K., 5 ay önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladıkları S.C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.K., önce...

Eşinin 8 yerinden bıçakladığı kadın: Bu caniden davacıyım

<br>Emin ADIGÜZEL/SİNOP, (DHA)SİNOP 'ta, iddiaya göre alkollü geldiği evde dini nikahlı eşi S.C. (43) ve üvey oğlu E.A.'yı (19) bıçaklayarak yaralayan R.K. (45), tutuklandı. 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan S.C., "Eşimin ailesi, davacı olmamam için beni ve çocuklarımı tehdit ediyor. Ne kadar tehdit ederlerse etsinler bu caniden davacıyım'' dedi. <br>Olay, 17 Mayıs´ta Zeytinlik Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde eve alkollü gelen R.K., 5 ay önce dini nikahla birlikte yaşamaya başladıkları S.C. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine R.K., önce üvey oğlu E.A.´yı ardından da eşi S.C.'yi bıçakladı. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan anne ve oğlu, komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan S.C.'nin dalağı alınırken, tedavisinin ardından taburcu olan E.A. ise sağlığına kavuştu. Olaydan sonra gözaltına alınan R.K. ise tutuklandı. <br>'BENİ DEFALARCA BIÇAKLADI'<br>Hastaneden taburcu olduktan sonra kızının evine sığınan S.C., yaşadığı korku dolu anları anlattı. S.C., ''R.K.ile 5 ay önce dini nikah yaptık. Bana kendisinin kolon kanseri olduğunu söyledi. Ben de kendisine sigara ve alkol kullanmaması gerektiğini söyledim ve bundan dolayı devamlı tartışıyorduk. Olayın olduğu akşam da eve alkollü bir şekilde geldi ve yine tartıştık. Alkolün yanında muhtemelen uyuşturucu da almıştı. Bana, `düşmanım var ve beni öldürecekler´ diyerek halüsinasyonlar gördüğünü söyledi. Ben de 'hem hastasın hem de sigara ve alkol kullanıyorsun' diye bağırdım. Tartışma esnasında eşim R.K., bana saldırınca `oğlum yeter artık´ diyerek R.K.'yi itti ve yere düştü. Biz daha sonra oğlumla balkona sığındık. Sakinleşmiştir umuduyla odaya girdiğimizde elinde bıçakla önce oğlumu, daha sonra beni defalarca bıçakladı. Daha sonra da beni yere yatırarak defalarca önce boğazıma daha sonra da karın boşluğum ve göğsüme bıçakla vurdu" dedi.<br>'TEHDİT EDİLİYORUM'<br>Ameliyatla dalağının alındığını söyleyen S.C., "Vücudumum birçok yerimde bıçak darbesi var. Adli rapor henüz verilmedi. Olay sonrası R.K. cezaevine konuldu fakat eşimin ailesi, davacı olmamam için beni ve çocuklarımı tehdit ediyor. Hem kendi hayatımdan hem de çocuklarımın hayatından endişe duyuyorum. Lütfen devlet bize sahip çıksın. Ne kadar tehdit ederlerse etsinler bu caniden davacıyım'' ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Emin ADIGÜZEL<br>2020-06-04 11:39:03<br>

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