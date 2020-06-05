Sinop’ta salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

İHA

Sinop'ta korona virüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen Alaaddin Camisi'nde ikinci defa cuma namazı kılındı.

Sinop’ta salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Sinop’ta korona virüs salgını nedeniyle cemaatle kısıtlamalı bütünleşen Alaaddin Camisi’nde ikinci defa cuma namazı kılındı.
Caminin girişine vatandaşların sağlığını korumak için dezenfektan kabini kuruldu. Gelenlere tek kullanımlık seccade, maske ve kolonya veren görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.
Alaaddin Camisi içerisinde ve avluda seccadelerini sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sererek saf tutan cemaat, hutbenin okunmasının ardından cuma namazını kıldı. Vatandaşlar, namaz sonrasında da camiden kurallara uygun şekilde çıkılması konusunda uyarıldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, “Elhamdülillah, ikinci cumayı idrak ettik. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu virüs kuralları ihlal edecek her hangi bir sıkıntı yok olmadı. Vatandaşlarımız da gayet malum hele bugün Alaaddin Camimizin avlusunda bugün güzel bir manzarada oluştu. Bu avlu da şahitlik yapacak. Bu avlu da Müslümanların namaz kıldığından nasibini alacak. Bu da bizim için bir mutluluk oldu. İnşallah ileri ki günlerde sabah ve akşam namazları da dahil olmak şartıyla beş vakit namaz kılınacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta 11 bin 941 başvuru çözüme kavuşturuldu
YEREL HABERLER Sinop’ta 11 bin 941 başvuru çözüme kavuşturuldu
Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisine bakım
YEREL HABERLER Sinop İçme Suyu Arıtma Tesisine bakım
Korona virüs gölgesinde pazar alışverişi
YEREL HABERLER Korona virüs gölgesinde pazar alışverişi
Türkeli’nin su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Türkeli’nin su sorunu çözülüyor
Eşinin 8 yerinden bıçakladığı kadın: Bu caniden davacıyım
YEREL HABERLER Eşinin 8 yerinden bıçakladığı kadın: Bu caniden ...
Sinop Belediyesi: "Kayalık Sokak'taki zeytin ağaçları iyileştirildi"
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi: "Kayalık Sokak'taki zeytin ağaçları ...
Sinop'ta çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Sinop'ta çocuklar dışarıda olmanın tadını çıkardı
600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor
YEREL HABERLER 600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X