Sinop Belediyesinden sahillere ilaçlama

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Sinop Belediyesi tarafından Kumkapı mevkiinde haşere ve sineklerin oluşmaması için ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada; “Temizlik İşleri ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Kumkapı mevkiinde fare, haşere, ve sineklerin oluşumunu engellemek amacıyla ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. İlaçlama çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verildi.

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