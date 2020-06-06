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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Belediyesinden sahillere ilaçlama

İHA

Sinop Belediyesi tarafından Kumkapı mevkiinde haşere ve sineklerin oluşmaması için ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Sinop Belediyesinden sahillere ilaçlama

Sinop Belediyesi tarafından Kumkapı mevkiinde haşere ve sineklerin oluşmaması için ilaçlama çalışmaları yapıldı.
Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada; “Temizlik İşleri ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Kumkapı mevkiinde fare, haşere, ve sineklerin oluşumunu engellemek amacıyla ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. İlaçlama çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verildi.

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