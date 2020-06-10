Sinop’ta kulübe yangını

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Sinop'ta çıkan yangında bir kulübe kül oldu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

Kiraztepe mevkisinde bulunan kulübede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kulübe küle döndü.

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