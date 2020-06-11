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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maviş, yeni Sinop Valisi ile görüştü

İHA

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Valiler Kararnamesiyle Sinop Valiliği görevine atanan Erol Karaömeroğlu ile Ankara'da bir araya geldi.

Maviş, yeni Sinop Valisi ile görüştü

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Valiler Kararnamesiyle Sinop Valiliği görevine atanan Erol Karaömeroğlu ile Ankara’da bir araya geldi.
Rize Milletvekili Muhammet Avcı ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin’in de katıldığı Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde gerçekleşen buluşmaya Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ev sahipliği yaptı. Buluşmada Maviş ve Vali Karaömeroğlu Sinop’a dair istişarelerde bulundu.
Sinop’un yeni valisiyle ilk buluşmasını sosyal medya üzerinden Sinoplularla paylaşan Maviş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Sinop Valisi olarak atanan Altındağ Kaymakamımız Erol Karaömeroğlu ile Altındağ Belediye Başkanımız Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde bir araya geldik. Rize Milletvekilimiz Muhammet Avcı ve Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin’in de katıldığı buluşmada Sinop’a dair istişarelerde bulunduk. İlimize önemli hizmetleri olacağına inandığımız yeni Valimiz Erol Karaömeroğlu’na hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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