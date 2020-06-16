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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlerde korona virüs taraması

İHA

Evlerde korona virüs taraması

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu yaptığı açıklamada vatandaşlara evlerinde tarama yapılacağını duyurdu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, korona virüsle mücadelenin başarıyla devam etmesi ve gelecek dönem hazırlıklarını planlamak amacıyla tüm illerde olduğu gibi Sinop'ta da Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından belirlenen adreslerde vatandaşlara test yapılmasının planlandığını açıkladı. Reyhanlıoğlu, “İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerimiz tarafından belirlenen adresler ziyaret edilerek vatandaşlara evlerinde tarama yapılacaktır. Filyasyon ekiplerimiz, tarama sebebi ile ulaştığı adresler de vatandaşların onayı dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid19 testi için sürüntü alacaklar ve kandaki antikor düzeyi kontrol edilecektir. Test yapılan vatandaşlarla ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanacaktır. Söz konusu taramalar 15 Haziran Pazartesi günü başlamış olup 26 Haziran 2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Sizlerin sağlığını korumak adına görevlendirilen ve evlerinize gelen Filyasyon ekiplerimize gerekli kolaylığı sağlamanızı bekliyoruz” dedi.

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