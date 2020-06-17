Sinop'ta tekstil firmalarının tamamı üretime başladı

Sinop Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Feridun Delen, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan tekstil sektörü ile ilgili firmaların bugün itibarıyla tamamının yeniden üretime geçtiğini söyledi.

Delen, korona virüs tedbirleri kapsamında OSB'de sadece tekstil sektöründe uzun süre üretime ara verildiğini belirtti.

"İmalat sanayi sektöründe özellikle tekstil sektörü tamamen durma noktasına gelmişti" diyen Delen, "Diğer sektör firmalarında bir yavaşlama söz konusu idi. Tekstil firmaları salgın sonrası tekrar yoğun bir şekilde talep alarak üretime tam kapasite ile başladı. Mağazaların kapalı olması, yurt dışı ihracata yönelik taleplerin durması Kovid19 salgını nedeniyle tekstil sektörünü belli bir dönem aksatmıştı. Hayatın normalleşmeye başladığı süreçte taleplerin ve isteklerin tekrar artarak, alınan önlemler kapsamında işçiler de tekrar sektörlerde işbaşı yaptı. Bu kapsamda OSB'de tekstil firmalarının yanı sıra diğer sektör firmaları da faaliyetlerine devam ediyor" ifadesinde bulundu.

Sinop'ta en büyük sıkıntının kendi markasıyla üretim yapan tekstil firması bulunmaması olduğunu dile getiren Delen, "Firmalar kendi adına marka üretmeyince mecburen gelen siparişler üzerine fason olarak çalışmalarını sürdürüyor. Normalleşme sürecine geçildiği andan itibaren de tüm sektörlerde üretime devam ediliyor" dedi.

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