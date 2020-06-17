Batı Karadeniz için sağanak ve dolu uyarısı

Batı Karadeniz'de bugün gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, sağanak ve yerel dolu yağışının Karabük, Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevreleriyle Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ile dolunun meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.