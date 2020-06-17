Sinop’ta 'can' kurtaracaklar Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı cankurtaran ekibi görevine başladı.

Sinop’ta, 15 Eylül'e kadar Kumkapı ve Akliman sahillerinde çalışacak 6 kişilik ekip pratik ve teorik eğitimler sonrası Kumkapı sahilinde yapılan tatbikatla görevine başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürü Ayhan Özbek tatil için Sinop'u tercih edecek turistlere önemli uyarılarda bulundu. Özbek yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Barış Ayhan'ın talimatları doğrultusunda ilimiz Kuzey sahilleri Kumkapı ve Akliman sahillerinde 6 cankurtaranımız gün itibariyle görevlerine başlamış bulunmaktadır. Özellikle ilimize tatile gelen vatandaşlarımızdan ricamız; cankurtaran hizmetinin olduğu bölgelerde denize girmeleri, tenha bölgelerde denize girmemeleri, rüzgarlı ve dalgalı denizde kesinlikle denize girmemeleridir. Çünkü kuzey sahillerimiz açık deniz olduğu için rip akıntısının en fazla olduğu bölge, maalesef geçmiş yıllarda istenmeyen can kayıpları olmuştu. Bu konuda Sinop'ta yaşayan vatandaşlarımızın gelen misafirlerini uyarmaları ve cankurtaran hizmeti verilen bölgelerde denize girmelerini önemle rica ediyoruz. Sinop'a gelen misafirlerimizden; cankurtaranların uyarılarına uymalarını, özellikle yüzme bilmeyenlerin cankurtaran hizmeti dışında tenha yerlerde denize girmemelerini, küçük çocukları olanların çocuklarını yanlarından ayırmamalarını talep ediyoruz. Bu sezon boğulma vakalarının olmadığı bir sezon olmasını diliyor, gelen misafirlerimize hayırlı tatiller diliyorum'' dedi.

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