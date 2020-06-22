Meteoroloji uyardı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, 'kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış' uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Çorum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve yerel dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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