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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp İbrahim’in ailesinin feryatları dinmiyor

İHA

Sinop'ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay'ı (5) arama çalışmaları 65'inci günde de zaman zaman devam ediyor. Minik İbrahim'in ailesinin 65 gündür feryadı dinmiyor.

Kayıp İbrahim’in ailesinin feryatları dinmiyor

Sinop'ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay'ı (5) arama çalışmaları 65’inci günde de zaman zaman devam ediyor. Minik İbrahim’in ailesinin 65 gündür feryadı dinmiyor.
Sinop Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim'e ulaşamayınca, polise haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı.
İbrahim Ay, zaman zaman jandarma ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İbrahim Ay’ın annesi Şükran Ay, “İbrahim 2 aydır kayıp. Başına her şey gelebilir. Şüphelendiğim birisi yok. Ben evde yemek yiyemiyorum, çay içemiyorum. Her yere sordum komşulara sordum. Kimse görmemiş. Sadece komşunun çocuğu yukarı gittiğini görmüş. Fakat çocuk yok. Aramadık yer kalmadı. Bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.
İbrahim Ay’ın babaannesi Zelike Ay ise, “Tam 2 ay oldu, çocuk hala bulunamadı. Ne gören ne de duyan var. Ya da gören duyan söylemiyor. Bu çocuk nereye gider? Lütfen torunumu artık bulun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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