Sinop’ta aşırı sıcaklarda bunalan koyunlar denizde serinledi.
Sinop’ta besici hem kendi yüzdü hem de koyunlarını yüzdürdü. Sinop’ta bunaltıcı hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı, insanlar kadar, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Sinop’ta bir besici 3 tarafı denizlerle çevrili kentte koyunlarını, serinletmek deniz kıyısına getirdi. Hem kendi yüzdü, hem de koyunları yüzdürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.