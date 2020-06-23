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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'a 19 milyon TL’lik spor yatırımı

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sinop Valiliği ve ilçe belediyeleri arasında Sinop'a yapılacak spor yatırımları için 19 milyon TL'lik protokol imzalandı.

Sinop'a 19 milyon TL’lik spor yatırımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sinop Valiliği ve ilçe belediyeleri arasında Sinop’a yapılacak spor yatırımları için 19 milyon TL'lik protokol imzalandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen törende, Sinop’a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan 19 Milyon TL'lik protokol imzalandı.
İmza töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, ‘‘Bugün Kuzeyin incisi Sinop ilimiz için bir aradayız. Sinop’un bugünü, Sinop’un yarınları için bugüne kadar yürütmüş olduğumuz çalışmaları inşallah bugünkü imza törenimizle, protokollerimizle taçlandırarak, bundan sonra yeni bir aşamaya geçmiş olacağız. Şimdiden Sinop’umuz için, Sinop’un değerli halkı için, iliyle, ilçeleriyle, beldeleriyle, köyleriyle gençlerimiz, kadınlarımız, yarınlarımız için hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuşmasının sonunda imzalanan protokoller çerçevesinde; Siinop’a 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet spor salonu, 8 adet semt sahası, 2 adet kapalı sentetik saha, sentetik yüzeyli sahalar için tribünler, soyunma odaları, bunların yanında basketbol sahaları, yürüyüş yolları, çok amaçlı basketbol sahaları ve bakım onarım ve yenileme gerektiren çalışmaların olacağını belirtti.
Bakan Kasapoğlu’ndan sonra konuşma yapan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, ‘‘Bu kadar güzel sözlerden sonra bize de Sinop halkı adına teşekkür etmek düşer. Şahsım ve Sinoplu hemşehrilerim adına Sayın Bakanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. 19 milyon TL’lik bir spor yatırımı her ile nasip olmaz. Sinop için bu ortamda büyük bir ikramiye gibi oldu. Daha önce Altındağ ilçemizde Spor Bakanlığımıza ev sahipliği yapan ve Sinop’ta göreve yeni başlayan benim içinde büyük bir jest oldu. Sinop için hayırlı uğurlu olsun, inşallah hep birlikte çalışıp, Sinop için güzel hizmetler yapacağız” diye konuştu.
Programda son olarak bugüne kadar Sinop’a yapmış olduğu değerli katkılardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür eden AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop’a yapılacak yatırımlarla ilgili bilgiler sundu.
İmza töreni sonrasında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Sinop’a özgü Gemi maketi hediye etti.
Bakan Kasapoğlu’nun Sinop heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından imza töreni sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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