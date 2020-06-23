Kültür ve turizm yatırımlarını görüştüler

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret ettiler. Toplantıda Sinop tarihi mirasını ve turizm potansiyelini canlandıracak projeler görüşüldü. Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop’u marka şehir yapacak önemli projeler için yapılan görüşmeleri ve alınan destekleri kamuoyuyla paylaştı.



Meydan projesinde surların restorasyonu

Toplantıda, Sinop meydan projesinin en önemli parçası olan tarihi surların restorasyonu görüşüldü. Maviş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen meydan projesi kapsamındaki binaların yıkılması sonucu ortaya çıkacak olan tarihi surların restorasyonuyla, Sinop’u kimliği ile buluşturacağız dedi.



Saat Kulesi restorasyonu

Sinop il merkezinde Özel İdare binasının güneyindeki iç Kale burcunun üzerinde yer alan kulenin ve kulenin zemininde yer alan kapalı mekanın kullanıma açılması için restorasyonunun görüşüldüğü bildirildi.



Yakup Ağa Konağı restorasyonu

Gerze’de sivil mimarinin en önemli tarihi yapılarından olan Yakup Ağa Konağı’nın restorasyonunun detaylarıyla ele alındığı bildirildi.



Tarihi Cezaevi Restorasyonu

Sinop turizmi için en önemli duraklardan olan adeta Sinop ile özdeşleşen, yakın bir zaman öncesi yer teslimi yapılarak restorasyonuna başlanan Tarihi Cezaevine Kültür ve Turizm Bakanı’nın verdiği destek için teşekkür edildiği bildirildi.



Cezaevi Surları da Restore Edilecek

Tarihi Cezaevi restorasyonu için AB’den temin edilen 5 milyon avroluk hibenin, ihale kırımından geriye kalan bölümünün Tarihi Surların restorasyonunda kullanılabilmesi için yapılan raporlama çalışmaları ve ilgili makamlar nezdinde takip edilen süreç ele alındı. Ayrıca Surların restorasyonun Tarihi Cezaevi restorasyonunun daha işlevsel hale gelmesine büyük katkı sağlayacağını, Sinop Meydan Projesi’nin restorasyonu taçlandıracağı ifade edildi.



Nisi Göleti’nin Özel İdareye devredilerek yeniden düzenlenmesi

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan Nisi Göleti’nin Sinop Özel İdaresine devredilerek, Nisi Göleti çevre düzenlemesi yapılması konusunun gündeme geldiği ifade edildi.

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