Sinop Belediyesinde mutlu son

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Belediyesinde mutlu son

İHA

Belediye İş Sendikası ile Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokol görüşmeleri sona erdi.

Sinop Belediyesinde mutlu son

Belediye İş Sendikası ile Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokol görüşmeleri sona erdi.
Konu ile ilgili Sinop Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Barış Ayhan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Minoğlu, Başkan Yardımcısı A. Hakan Sönmez, Belediyeİş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Doğan, Belediyeİş Sendikası Sinop İl Temsilcisi Nusret Takar'ın katılımları ile imzalanan Ek Protokolde; Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketinde çalışan Belediyeİş Sendikası üyelerinin 30.06.2020 tarihinde almakta oldukları yevmiyeleri 01.07.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 145 TL'ye çıkartılmış,Yemek,Yakacak,ikramiye ve sosyal yardım kalemlerinde de sevindirici oranlarda artışlar yapılarak mutlu sona ulaşılmış ve Ek Protokol imza altına alınmıştır.Yapılan görüşmelerde göreve geldiği günden bu yana emekçinin yanında tavır gösteren ve bu doğrultuda kararlarda mutabık kaldığımız ve inanıyoruz ki bundan sonra da aynı kararlılıkla emekçinin yanında olacağına inancımız tamdır. Belediye Başkanımız Sayın Barış Ayhan'a tüm işçi arkadaşlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk oyun parkları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Çocuk oyun parkları dezenfekte edildi
Sinop'ta üretilen kestane balı tescillenecek
YEREL HABERLER Sinop'ta üretilen kestane balı tescillenecek
Sahil şeridi boyunca kurulan yapılar kaldırılıyor
YEREL HABERLER Sahil şeridi boyunca kurulan yapılar kaldırılıyor
Kültür ve turizm yatırımlarını görüştüler
YEREL HABERLER Kültür ve turizm yatırımlarını görüştüler
Sinop'a 19 milyon TL’lik spor yatırımı
YEREL HABERLER Sinop'a 19 milyon TL’lik spor yatırımı
Sinop yaz sezonuna hazır
YEREL HABERLER Sinop yaz sezonuna hazır
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
YEREL HABERLER Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Aşırı sıcaklarda bunalan koyunlar denizde serinledi
YEREL HABERLER Aşırı sıcaklarda bunalan koyunlar denizde serinledi
Kayıp İbrahim’in ailesinin feryatları dinmiyor
YEREL HABERLER Kayıp İbrahim’in ailesinin feryatları dinmiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X