Sinop Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci En düşük taşeron işçi maaşına bin TL’ye yakın zam

– Sinop Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı.
Belediyeİş Sendikası ile Sinop Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında 1 Haziran 2019 31 Mayıs 2021 tarih ve yürürlülük süreli Yüksek Hakem Heyeti'nden gelen toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı. İmzalanan protokole göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Belediyeİş Sendikası üyelerinin 30 Haziran 2020 tarihinde almakta oldukları yevmiyeler 101 TL'den 145 TL'ye yükseldi. En düşük taşeron işçi maaşı 2 bin 545 TL iken 3 bin 534 TL oldu. Yemek, yakacak ve sosyal kalemlerde de iyileştirilmeler yapılarak mutabakata varıldı.
Başkanlık makamında yapılan imza töreninde Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Minoğlu ile Aydın Hakan Sönmez, Belediyeİş Sendikası Şube Başkanı Hüseyin Doğan ve Belediyeİş Sendikası Sinop İl Temsilcisi Nusret Takar yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.