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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeklerin kavgası sahiplerine zor anlar yaşattı

İHA

Sinop'ta sahipli rottweiler cinsi bir köpek ile pug cinsi bir köpeğin gece saatlerinde kavgası sahiplerine zor anlar yaşattı.

Köpeklerin kavgası sahiplerine zor anlar yaşattı

Sinop’ta sahipli rottweiler cinsi bir köpek ile pug cinsi bir köpeğin gece saatlerinde kavgası sahiplerine zor anlar yaşattı.
Sahiplerinin kontrolünden çıkan köpekler kavga etti. Rottweiler cinsi köpeğin pug cinsi köpeği yaralaması sonucu boynunda yırtık meydana geldi ve kanadı. Köpeğinin durumundan dolayı şok geçiren kadın çığlıklar attı. Köpeğin sahibi kadının feryadını duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Olay yerinde yoğun olarak görev alan bekçi ve polisler olayla ilgilendi. Tartışan taraflar olay yerinde polis kontrolünde sakinleştirilmeye çalışıldı. Pug cinsi köpeğin sahibi olay yerinde fenalık geçirdi. Olay yerine gelenler telaşlı kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polisin tutanak tutmasıyla olay sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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