Türkeli’de ölü yunus karaya vurdu

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Sinop'un Türkeli ilçesinde ölü yunus yavrusu karaya vurdu.

Güzelkent köyü sahilinde akşam saatlerinde gezen vatandaşlar kıyıya vuran ölü yunusa rastladı. Yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda olan yunusun yavru olduğu görüldü. Yunusun ölüm sebebi ile alakalı olarak bir geminin pervanesine çarpıp öldüğü sanılıyor.

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