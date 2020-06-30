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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100 yıllık dede mesleğini canlandırmaya çalışıyor

İHA

Sinop'ta bir kadın hobi olarak başladığı unutulmaya yüz tutmuş geleneksel keten dokumayı ticarete dönüştürdü.

100 yıllık dede mesleğini canlandırmaya çalışıyor

Sinop'ta bir kadın hobi olarak başladığı unutulmaya yüz tutmuş geleneksel keten dokumayı ticarete dönüştürdü.
59 yaşındaki Belgin Köklü, unutulmaya yüz tutmuş keten dokumayı yeniden canlandırmaya çalışıyor. Köklü, Sinop’un merkeze bağlı Alaoğlu köyü Deresu Mahallesi'nde babasından kalma tarlada keten tohumu ekerek hasadını yapıyor. Belgin Köklü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “15 yıldır el sanatları ile uğraşıyorum. Küçük bir dükkanım var. Bu dükkanda keten bezi dokuyorum. Eski işleri ile birlikte eski eski desenlerle eskiyi canlandırmak amaçlı yapıyorum” dedi.

“İpi yurt dışından getiriyorduk”
İpi daha önce yurt dışından getirdiklerini belirten Köklü, “İpi yurt dışından getiriyorduk. Çin’den geliyordu. Daha sonrasında dışarıdan gelse de bulamadık. Çin’de üretilse de bu hastalıktan dolayı biz bu ipi bulamaz hale geldik" diye konuştu.

“Nasipse gelir Hint’ten yemenden, nasip değilse ne gelir elden”
“Daha sonrasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doçent Doktor Funda Aslan Hanımefendi bana dedi ki 'Sana ben keten tohumu vereyim, keten ekelim.' Keten ekip bizim maksadımız ip üretip lifini tezgahlarda dokunmak. Bana eylül ayında keten tohumu verdi. Keten tohumunu ben babamın köydeki tarlasına ekmeğe karar verdim. Eylül ekim gibi ektik biz bu tohumu. Daha sonrasında bunu ara sıra gittim otunu aldım, haziran sonuna doğru da hasada başladık. Hasatta ketenler tek tek koparılarak elde ediliyor. Şimdi tarlada ise keten hasadını tek tek kopararak yapmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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