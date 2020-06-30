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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat'ta ‘Modern Canlı Hayvan Pazarı’ için ilk adım atıldı

İHA

Boyabat Belediyesi tarım ve hayvancılığa verdiği desteğe bir yenisini daha ekleyerek, "Modern Canlı Hayvan Pazarı Projesi"ni şehre kazandırıyor.

Boyabat'ta ‘Modern Canlı Hayvan Pazarı’ için ilk adım atıldı

Boyabat Belediyesi tarım ve hayvancılığa verdiği desteğe bir yenisini daha ekleyerek, "Modern Canlı Hayvan Pazarı Projesi”ni şehre kazandırıyor.
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (İFAD) kapsamında "Modern Canlı Hayvan Projesi" için; Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tam, İl Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erhan Güçlü ve İlçe Müdürü Murat Usta'nın katılımlarıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana görevimiz her zaman daha güçlü bir Boyabat oldu. İmzaladığımız protokolle, bir projeyi daha Boyabat'ımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölge Hayvan Pazarımız; 500 büyük ve 1000 küçükbaş hayvan kapasitesi ile bölgenin en büyüğü olacak. Bu sayede vatandaşlarımızın modern ve sağlıklı bir ortamda hizmet almaları sağlanmış olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Boyabat'ımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

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