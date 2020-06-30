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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayhan: “Kabotaj Kanunu denizlerimizde egemenliğimizin en önemli sembolüdür”

İHA

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Jeopolitik konumu ve sahip olduğu önemli boğazlar sebebiyle tarih boyunca dikkatleri üzerine çeken ülkemizde Kabotaj Kanunu denizlerimizde egemenliğimizin en önemli sembolüdür" dedi.

Ayhan: “Kabotaj Kanunu denizlerimizde egemenliğimizin en önemli sembolüdür”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Jeopolitik konumu ve sahip olduğu önemli boğazlar sebebiyle tarih boyunca dikkatleri üzerine çeken ülkemizde Kabotaj Kanunu denizlerimizde egemenliğimizin en önemli sembolüdür” dedi.
"Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 94. yıl dönümünü dolayısıyla açıklama yapan Başkan Ayhan, “1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Türk denizciliği açısından taşımacılıktan balıkçılığa, ulaşımdan turizme kadar önem arz eden, karasularımızda egemenliğimizin ilan olunduğu Kabotaj Kanunu ile birlikte Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümünü kutluyoruz. Türk denizciliğinin dönüm noktası Kabotaj Kanunu, yabancı devletlerin denizlerimizdeki hakimiyetlerinin son bulduğu, limanlarımızda yük ve yolcu taşımacılığını sadece Türk Bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tanıyan kanun olarak tarihe geçmiştir. Jeopolitik konumu ve sahip olduğu önemli boğazlar sebebiyle tarih boyunca dikkatleri üzerine çeken ülkemizde Kabotaj Kanunu denizlerimizde egemenliğimizin en önemli sembolüdür” ifadelerini kullandı.
Başkan Ayhan mesajının devamında şunları kaydetti:
“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Denizcilik sadece ulaştırma işi değil, iktisadi iş olarak anlaşılacak ve tersaneler, gemiler, limanlar ve iskeleler inşa edilecek, deniz sporları kulüpleri kurulacak, korunup geliştirilecektir. Çünkü: Toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını, halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz. Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' diyerek denizciliğe verilmesi gereken önemi belirtmiştir. Bizim de idealimiz bu doğrultuda Türk denizciliğini geliştirerek her geçen gün daha ileriye taşımak olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta güzide kentimizde denizcilik sektöründe faaliyet gösteren vatandaşlarımız olmak üzere tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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