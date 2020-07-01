Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'ta iki kamyonun kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayancık yolunda Bahattin Y.'nin kullandığı 06 YA 2188 plakalı kamyon ile Cihan Ü. idaresindeki 57 AAH 700 plakalı kamyon kafaya çarpıştı. Sürücüler araçlarda sıkışarak yaralandı. Yaralanan kamyon şoförlerine ilk müdahale araç içerisinde yapıldı. Daha sonrasında sürücüler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.