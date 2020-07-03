Sinop'ta kayıp dalgıç aranıyor

'Anneannem ve ben'

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<br>Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, girdiği denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin (53) için aramakurtarma çalışması başlatıldı.<br>Merkeze bağlı Yalıköy'deki sahilden saat 19.00 sıralarında bir arkadaşı ile denize girerek zıpkınla balık avlayan Yalçın Çetin, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşı aradığı Çetin´i bulamadı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kıyıda ve denizde aramakurtarma çalışması başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN<br>2020-07-02 23:44:31<br>

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