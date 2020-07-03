Sinop'ta kayıp dalgıç aranıyor

<br>Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, girdiği denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin (53) için aramakurtarma çalışması başlatıldı.<br>Merkeze bağlı Yalıköy'deki sahilden saat 19.00 sıralarında bir arkadaşı ile denize girerek zıpkınla balık avlayan Yalçın Çetin, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşı aradığı Çetin´i bulamadı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kıyıda ve denizde aramakurtarma çalışması başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN<br>2020-07-02 23:44:31<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.