Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı

<br>Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin'in (53), cansız bedenine ulaşıldı.<br>Merkeze bağlı Yalıköy'deki sahilden dün saat 19.00 sıralarında arkadaşı ile zıpkınla balık avlamak için denize giren Yalçın Çetin, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşı, Çetin´e ulaşamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kıyıda ve denizde aramakurtarma çalışması başlattı. 6 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan Yalçın Çetin'in cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN<br>2020-07-03 07:55:19<br>
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