İcra yoluyla alınan çocuklar, yeniden anneye verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İcra yoluyla alınan çocuklar, yeniden anneye verildi

DHA

İcra yoluyla alınan çocuklar, yeniden anneye verildi

<br>Deniz ÖZEN/AYANCIK(Sinop), (DHA)SİNOP´un Ayancık ilçesinde, boşanma davası devam eden A.Ü. mahkeme kararı ile anne Güldane Ü.'de (34) kalan 12 ve 10 yaşındaki kızlarını icra yoluyla aldı. Çocuklar, itiraz üzerine mahkeme kararı ile yeniden anneye verildi.<br>Ayancık ilçesinde 14 yıllık eşi A.Ü. ile arasında 3 yıldır boşanma davası devam eden Güldane Ü.'nün kızları E.Ü. (12) ve F.Ü. (10), iddiaya göre babalarına gitmek istemedi. Bunun üzerine baba, aile mahkemesine müracaat ederek, icra yoluyla kızlarını almak istediğini beyan etti. Savcı talimatıyla Ünsal´ın evine icra memurları ve 2 polis memuru gitti. Çocuklar alınarak babalarına teslim edildi. Annenin itirazı üzerine mahkeme kararı ile çocuklar yeniden anneye verildi.<br>`ÇOK ZORLUKLAR YAŞADIK´<br>Güldane Ü., çocuklarının elinden alındığını belirterek ''Bu süreç içerisinde çok zorluklar yaşadık. Yeniden başvurduk ve çocuklarımı savcılık kanalıyla aldık. Çok şükürler olsun. Şu an yanımdalar. Bu süreç içerisinde ne oldu ne bitti bilmiyorum. Azmin sonu başarıdır ve biz bunu kazandık'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN<br>2020-07-04 13:04:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Gerze İlçe Başkanı istifa etti
YEREL HABERLER AK Parti Gerze İlçe Başkanı istifa etti
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
8 yaşındaki çocuk oynadığı silahla kendini vurdu
YEREL HABERLER 8 yaşındaki çocuk oynadığı silahla kendini vurdu
Kaza yapan taksideki yolcu yaşamını yitirdi, 'Yolun sonuna az kaldı' paylaşımı dikkat çekti
YEREL HABERLER Kaza yapan taksideki yolcu yaşamını yitirdi, 'Yolun ...
Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Sinop'ta kayıp dalgıcın cesedine ulaşıldı
Zıpkınla balık avlamak için denize giren dalgıç boğuldu
YEREL HABERLER Zıpkınla balık avlamak için denize giren dalgıç ...
Sinop'ta kayıp dalgıç aranıyor
YEREL HABERLER Sinop'ta kayıp dalgıç aranıyor
Babalarını istemedikleri iddia edilen çocuklar icra yoluyla alındı
YEREL HABERLER Babalarını istemedikleri iddia edilen çocuklar icra ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X